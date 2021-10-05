МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Россия с 5 октября открывает авиасообщение еще с пятью странами: с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией. "ЮТэйр" сделает рейс Москва - Минск ежедневным

Авиакомпании смогут летать в Джибути по маршруту Москва — Джибути, в Новую Зеландию по маршруту Москва — Веллингтон, в Перу по маршруту Москва — Лима, в ЮАР по маршрутам Москва — Кейптаун и Москва — Йоханнесбург, в Данию по маршруту Санкт-Петербург — Копенгаген. Частота полетов по каждому направлению — два рейса в неделю.

Также Россия возобновляет полеты в ряд новых пунктов уже открытых стран — Индии, Испании, Киргизии, ОАЭ, Узбекистана и Японии. В Индию можно будет летать по направлениям Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург — Гоа (по одному рейсу в неделю), в Испанию по маршруту Москва — Тенерифе (два рейса в неделю), в ОАЭ по маршруту Москва — Шарджа (три рейса в неделю). Также открываются рейсы Хабаровск — Токио с частотой семь раз в неделю.

Стали доступны новые маршруты в Узбекистан: Москва — Бухара и Москва — Самарканд (по два рейса в неделю), Москва — Ургенч, Москва — Наманган, Москва — Фергана, Москва — Андижан и Москва — Термез (по одному рейсу в неделю). Также разрешаются регулярные рейсы из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в указанные пункты Узбекистана с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

Открываются новые маршруты в Киргизию: Москва — Ош (четыре рейса в неделю), Санкт-Петербург — Бишкек (один рейс в неделю), Санкт-Петербург — Ош и Новосибирск — Ош (по одному рейсу в неделю), Красноярск — Ош, Екатеринбург — Ош и Иркутск — Ош (по одному рейсу в неделю).

Кроме того, Россия наращивает количество регулярных рейсов по ряду ранее открытых направлений. Так, число рейсов в Бахрейн по маршруту Москва — Манама увеличено до трех в неделю; в Индию по маршруту Москва — Дели до четырех в неделю; в ОАЭ по маршрутам Москва — Дубай до десяти в неделю, Москва — Абу-Даби до пяти в неделю, Жуковский — Дубай до двух в неделю; из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты в пункты на территории ОАЭ, с одного до двух рейсов в неделю.

Увеличение числа авиарейсов по ранее открытым городам коснулось Таджикистана по маршруту Москва — Худжанд и Москва — Куляб до двух рейсов в неделю. Число полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Бохтар, Душанбе, Худжанд и Куляб выросло до двух рейсов в неделю по каждому маршруту. Количество рейсов в Узбекистан по маршруту Москва — Ташкент выросло до четырех в неделю.

Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты. К настоящему времени из России разрешено летать в 59 стран (помимо пяти новых).

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