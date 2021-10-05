МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Поставки шоколадных батончиков Bounty могут быть ограничены, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо российской структуры американской компании Mars в адрес контрагентов. Подсчитано, сколько сахара потребляют россияне

Как говорится в обращении, ситуация обусловлена повышенным спросом в начале года и ограничением поставок сырья. В Mars рассчитывают, что товарные запасы ассортимента Bounty на складах компании полностью восполнятся к середине октября этого года.

Продажи батончиков и конфет под брендом Bounty в 2020 году оцениваются почти в 5 миллиардов рублей.

По словам источника издания в рознице, менеджеры Mars в неформальных разговорах ссылаются на нехватку кокосовой стружки из-за неурожая в странах — производителях кокоса и не исключают, что сложности с поставками Bounty продлятся до 2022 года. Другой собеседник в крупной торговой сети подтвердил проблемы недопоставок батончиков и конфет Bounty с кокосовой стружкой из-за неурожая.

В материалах Минсельхоза США отмечается, что прошедшие в конце 2020 года тайфуны на Филиппинах, втором поставщике кокосов в мире, привели к повреждению почти 49 миллионов кокосовых деревьев в стране, что грозит снижением урожая в ближайшие два-три года.

Директор по корпоративным отношениям "Mars Wrigley Россия" Елизавета Александрова заявила, что Mars предъявляет высокие требования к качеству сырья и компании потребовалось время, чтобы восполнить запасы. "Мы не ожидаем дефицита продукции под брендом Bounty на полках магазинов, ситуация никак не скажется на конечном потребителе",— отметила она.

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