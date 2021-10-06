МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Газета "Комсомольская правда" объявила о закрытии своего представительства в Белоруссии. Об этом говорится на сайте издания. Лукашенко заявил, что не мстит ЕС за санкции с помощью мигрантов

"Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО "БелКП-ПРЕСС". Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП", — говорится в тексте заявления.

Доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" был заблокирован с 29 сентября. Министерство информации Белоруссии заявило, что такое решение было принято из-за публикации, где содержались сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности.

Как сообщал РИА Новости главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, блокировка произошла из-за опубликованных газетой воспоминаний одноклассницы минчанина Андрея Зельцера. 28 сентября Зельцер, по данным белорусских правоохранительных органов, застрелил в своей квартире бойца спецназа КГБ Дмитрия Федосюка и был убит ответным огнем.

Позже был задержан журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко, ему инкриминируется разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни, а также оскорбление представителя власти. Он заключен под стражу в Минске.

Читайте также:

Лукашенко назвал условия принудительной посадки любого самолета в Минске