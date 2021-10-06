МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Москве в сентябре после августовского снижения вновь выросла, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG, проанализировав ситуацию с ценами на квартиры в 20 крупных городах России. Москва заняла пятое место в мировом рейтинге роста цен на жилье

"В сентябре 2021 года в Москве на вторичном рынке жилья средняя стоимость квадратного метра после небольшого августовского снижения, вновь увеличилась. По сравнению с прошлым месяцем "квадрат" вырос на 1,05%, до 264 835 рублей (+19,07% за год). С января рост составил 10,68%", — говорится в сообщении.

С начала года больше всего квадратный метр подорожал в Краснодаре, его средняя стоимость по итогам сентября составляет 71 481 рубль, что выше на 28,82%, чем в январе. За год жилье увеличилось в цене на 32,84%.

На втором месте по динамике роста цен — Омск. С января 2021 года средняя стоимость "квадрата" увеличилась на 22,69%, до 57 992 рублей, за год — на 30,38%. Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород, где с начала года стоимость жилья выросла на 20,92% и достигла в сентябре 86 215 рублей за "квадрат", а за год — на 29,78%.

В десятку городов с наибольшим ростом средней стоимости квадратного метра с января 2021 года входят Казань (+18,11%), Воронеж (+14,49%), Тюмень (+14,11%), Новосибирск (+12,62%), Екатеринбург (+11,79%), Красноярск (+11,73). На десятом месте — Санкт-Петербург, где с начала года "квадрат" увеличился на 11,6% и по итогам сентября составил 157 544 рубля.

Динамика от 8,03 до 10,57% отмечается в Уфе, Тольятти, Ростове-на-Дону, Волгограде, Перми, Самаре, Саратове и Ижевске, выяснили эксперты.

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