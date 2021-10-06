МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. В России может появиться новый стандарт жилья — с отделкой, мебелью и базовым оборудованием, то есть полностью готовое к заселению и проживанию. Об этом пишут "Известия". Цены на "вторичку" в Москве снова пошли вверх

Соответствующее поручение вице-премьер Виктория Абрамченко дала Минстрою и Минпромторгу. Ведомства к 7 октября должны рассмотреть возможность включения в критерии стандартного жилья обязательной чистовой отделки и меблировки.

В поручении отмечено, что предложение в аппарат направила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

Сегодня в числе обязательных требований к жилью стандарт-класса — наличие лампочек, сантехники и смесителей, мойки с тумбой, а также плиты на кухне По словам президента Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, гендиректора "Первой мебельной фабрики" Александра Шестакова, следует включить туда обязательную чистовую отделку (полностью готовый ремонт с обоями), а также мебель — кухню, встроенные шкафы в прихожей, мебель в ванной. Минфин планирует ввести НДС на апартаменты

"Стоит предусмотреть на выбор три-пять вариантов мебели и отделки, на то и другое должна распространяться гарантия пять лет. По сути, цель заключается в том, чтобы люди заезжали сразу в готовое для проживания жилье, а не брали еще потребительский кредит на длительный ремонт", — подчеркнул он.

По данным bnMap.pro, около 30% строящихся домов в России относятся к стандарт-классу. Они возводятся для социальных нужд, в том числе в рамках программ реновации. Это программы по расселению аварийных домов, обеспечению жильем детей-сирот, молодых семей, врачей и учителей.

В Минпромторге изданию сообщили, что инициативу поддерживают. Там полагают, что российская промышленность с задачей справится — объем производства мебели в России за семь месяцев 2021 года вырос на 36% относительно аналогичного периода 2020-го. В ведомстве указали, что оснащение квартир мебелью приведет к снижению ее стоимости для владельца жилья.

По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, мебель покупателям будет обходиться на 40–50% дешевле, так как застройщики будут закупать ее оптом. Конечная стоимость квартир может увеличиться не более чем на 5%, оценил Колочинский.

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