МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала онлайн-агрегатору Avito в покупке сервиса по аренде и продаже недвижимости ЦИАН, сообщило ведомство.

"Слияние компаний может привести к созданию доминирующего положения и ограничению конкуренции на рынке", — говорится в сообщении.