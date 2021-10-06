2021-10-06T18:06:00+03:00
2021-10-06T18:09:58+03:00
2021-10-06T18:06:00+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20211006/834894227.html
ФАС отказала "Авито" в покупке ЦИАН
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала онлайн-агрегатору Avito в покупке сервиса по аренде и продаже недвижимости ЦИАН, сообщило ведомство. "Слияние компаний... ПРАЙМ, 06.10.2021
бизнес, новости, авито, циан, фас
https://1prime.ru/images/83489/43/834894312.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83489/43/834894312.jpg
https://1prime.ru/images/83489/43/834894311.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83489/43/834894311.jpg
https://1prime.ru/images/83489/42/834894299.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83489/42/834894299.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала онлайн-агрегатору Avito в покупке сервиса по аренде и продаже недвижимости ЦИАН, сообщило ведомство.
"Слияние компаний может привести к созданию доминирующего положения и ограничению конкуренции на рынке", — говорится в сообщении.