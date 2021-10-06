МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Рост цен на помидоры, огурцы и картофель в России с 28 сентября по 4 октября ускорился по сравнению с предыдущей неделей, в свою очередь капуста, лук, морковь и яблоки продолжили дешеветь, следует из данных Росстата. Инфляция в России в сентябре ускорилась

По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период выросли в среднем на 1,5%. В частности, картофель подорожал на 4,36%, огурцы — на 6,34%, помидоры — на 11,98%. В свою очередь свежая белокочанная капуста подешевела на 0,34%, репчатый лук — на 0,68%, морковь — на 0,24%, яблоки — на 1,38%.

С начала года к 4 октября картофель в России подорожал на 33,13%, капуста — на 86,18%, лук — на 21,44%, морковь — на 32,66%. Огурцы с начала года подешевели на 44,15%, помидоры — на 24,11%, яблоки — на 0,73%.

За предыдущий период, с 21 по 27 сентября, картофель вырос в цене на 1,77%, огурцы — на 4,19%, помидоры — на 10,05%. Капуста и лук тогда подешевели на 0,46%, морковь — на 1,2%, яблоки — на 2,01%.

С 28 сентября по 4 октября в России выросли цены на свинину (на 0,7%), говядину, мясные консервы для детского питания (на 0,6%), баранину (на 0,5%), сосиски, сардельки, молоко, сметану, творог, шоколадные конфеты, овощные консервы для детского питания (на 0,4%), полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, соль (на 0,2%).

Сычужные сыры, печенье, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) выросли в цене на 0,1%. Одновременно снизились цены на вареную колбасу (на 0,2%), водку и чай (на 0,1%).

САХАР, МАСЛО, ГРЕЧКА

Рост цен на птицеводческую продукцию в России с 28 сентября по 4 октября ускорился, как и на сахар, в свою очередь подсолнечное масло дорожало тем же темпом, что и неделей ранее, следует из данных Росстата.

Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросли на 1,59%, в том числе в 53 регионах — на 0,1-2%, в 24 — на 2,1-5,3%. В пяти субъектах цены не изменились, в Дагестане и Магаданской области они снизились на 0,2%, в Адыгее — на 0,1%. За предыдущую неделю, с 21 по 27 сентября, мясо кур подорожало на 1,12%, а с начала года по 4 октября цена на него выросла на 20,81%. Эксперт сообщил о рекордном за 40 лет росте цен на продукты

Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 4,43% (с 21 по 27 сентября — на 3,5%, а с начала года яйца уменьшились в цене на 3,99%). В 42 субъектах цены выросли на 0,1-5%, в 40 регионах — на 5,1-15,3%. "В трех субъектах цены не изменились", — указывает Росстат.

Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,21%, в том числе в 30 регионах страны — на 0,1-1%, в 14 — на 1,1-8,9%. "В 22 субъектах цены не изменились. В 19 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,2%", — сообщает статистическое ведомство. С 21 по 27 сентября цены на сахар выросли на 0,1%, а с начала года по 4 октября — прибавили 4,54%.

Подсолнечное масло стало дороже на 0,08%, как и неделей ранее. В 32 субъектах РФ оно выросло в стоимости на 0,1-2%, в 20 субъектах цены не изменились, в 33 — снизились на 0,1-1,9%. С начала года по 4 октября подсолнечное масло подорожало на 5,87%.

Гречка с 28 сентября по 4 октября выросла в цене на 0,44%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,3%, а с начала года цены поднялись на 11,93%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,53% (за предыдущий период — на 0,25%, рост с начала года — на 5,02%), черный хлеб — на 0,35% (за предыдущий период — на 0,12%, с начала года — на 4,89%), макаронные изделия — на 0,64% (после роста на 0,55%, с начала года цены увеличились на 7,03%).

Вермишель повысилась в цене на 0,55% (за предыдущий период — увеличение на 0,7%, рост с начала года — 6,91%). Цены на белый хлеб выросли на 0,48% (неделей ранее — на 0,27%, рост с начала года — на 4,84%). Цены на рис увеличились на 0,43% (неделей ранее — на 0,46%, с начала года — выросли на 2,79%), на пшено — на 0,28% (за предыдущий период — выросли на 0,22%, с начала года — снизились на 3,18%).