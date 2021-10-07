МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Россия обладает довольно высоким потенциалом как экспорта медицинских услуг, так и привлечения медицинских туристов, уже сейчас более трети иностранных пациентов российских клиник приезжают лечиться в Россию из Европы, где стоимость этих услуг бывает в десятки раз выше, чем в РФ, заявила РИА Новости первый вице-президент ЦСР Татьяна Радченко. Ростуризм назвал перспективы развития туристической отрасли

"По довольно длинному перечню стандартизированных медицинских услуг цены в российских клиниках от 5 до 10 раз дешевле, чем у лидеров отрасли — Германии, США и Израиля. Например, стоимость услуги МРТ за рубежом может исчисляться сотнями долларов, в то время как в России эта сумма не превышает 60 долларов. Стоимость ЭКО на Западе дороже, чем в России, от 5 до 10 раз, а цена на контурную пластику лица дороже от 5 до 30 раз", — рассказала Радченко.

Она признала, что доля России в мировом объеме экспорта медицинских услуг очень мала и составляет всего около 0,5-1% рынка. При этом сам рынок экспорта медицинских услуг сократился из-за пандемии с 44,8 миллиарда долларов в 2019 году до 19,8 миллиарда долларов в 2020 году, а к концу 2021 года, по прогнозу эксперта, выйдет на уровень 21-22 миллиарда долларов.

Около 60% иностранных пациентов, по словам Радченко, приезжают в Россию на лечение с Украины, из Армении, Молдавии, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана. "Нужно понимать, что часть этих сервисов — бесплатные услуги трудовым мигрантам, объем которых в 2020 году вырос, так как лечение от коронавируса производилось бесплатно за счет Фонда ОМС", — отметила она.

"Порядка 37% пациентов приезжают лечиться в Россию из Европы. Эти люди при своем выборе ориентируются, в том числе, на наличие у клиники международной сертификации, гарантирующей определенный стандарт качества обслуживания", — заявила Радченко. Отсутствие международной сертификации является серьезным препятствием для экспорта российской медицины. В частности, по ее словам, только пять клиник в России имеют аккредитацию в системе JCI (Joint Commission International — одна из ведущих мировых систем стандартизации в области безопасности и качества медицинской сферы).

Среди преимуществ российской медицины эксперт назвала относительно качественные медицинские услуги. "Но страна сама по себе не очень популярна как направление для поездки, в том числе из-за имиджевой составляющей и транспортных расходов", — подытожила Радченко.

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