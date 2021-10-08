МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. "Почта России" с 2022 года не будет использовать клейкую ленту во внутренней части упаковки для посылок, это упростит переработку почтовых коробок, сообщила журналистам директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям "Почты" Софья Ваняткина на полях форума Ecomference Rupost Retail Week. "Почта России" не рассматривает проведение IPO

"С нового года мы не используем в конструкции почтовых коробок клейкую ленту, только обычный клей. Если раньше наши коробки при переработке можно было использовать для создания очень ограниченного списка новых изделий, то теперь вариантов для переработки становится гораздо больше. Это принципиально иное качество вторсырья и большой шаг для нас, оказавшийся достаточно простым в исполнении", — сказала Ваняткина.

По ее словам, в 2022 году в продажу в отделениях "Почты России" поступят коробки для посылок с новым механизмом заклейки, благодаря которому процесс их утилизации будет упрощен. Ранее, как отметила представитель "Почты", внутренняя часть упаковки содержала клеевую ленту, которая не подвергалась полной переработке и ее частицы снижали качество вторсырья. В новых коробках клеевая лента будет заменена на клей.

Ваняткина добавила, что внешний скотч, который "Почта" использует для упаковки посылок, пока останется. "Пока его избежать мы не можем, обычные коробочные замки пока не могут обеспечить сохранность груза, особенно на магистральных перевозках. Но внешний скотч получается снять перед переработкой, а внутренняя проклейка клеевой лентой не отделяется", — пояснила она.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.