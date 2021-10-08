МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. ООО "Фольксваген Груп Рус" — официальный представитель Volkswagen на российском рынке — отзывает 476 автомобилей Volkswagen Touareg из-за того, что на винты правого и левого несущих нижних рычагов задней многорычажной подвески (ML-HA) были установлены гайки с несоответствующим качеством материала, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях Touareg, выпущенных в определенный период, на винты правого и левого несущих нижних рычагов задней многорычажной подвески (ML-HA) устанавливались гайки с несоответствующим качеством материала", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будут заменены гайки правого и левого нижних несущих рычагов задней многорычажной подвески.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, также указывает Росстандарт. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.