МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates в пятницу возобновила пассажирские рейсы из Дубая в Санкт-Петербург спустя полтора года после их приостановки из-за коронавируса в связи с высоким спросом на полеты по этому направлению, сообщили РИА Новости в авиакомпании.

"Рейс Emirates EK 173 приземлился сегодня в Пулково, став первым пассажирским рейсом авиакомпании в Санкт-Петербург с марта 2020 года", — отмечается в сообщении.

В авиакомпании рассказали, что рейсы во второй по величине город России будут осуществляться четыре раза в неделю, а с 21 октября – ежедневно в ответ на высокий рыночный спрос.

В результате пандемии коронавируса Emirates прекратила с 25 марта 2020 года все пассажирские перевозки, за исключением вывозных и грузовых рейсов. С 11 сентября 2020 года авиакомпания возобновила рейсы из Дубая в московский аэропорт Домодедово после распоряжения российских властей о возобновлении авиасообщения с ОАЭ.