МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Минэкономразвития предлагает разрешить отдельным медучреждениям ставить пациентам диагноз без обязательной сейчас очной консультации, пишет РБК. СМИ: Сбер начал поэтапное превращение в IT-гиганта

В ближайшее время соответствующий проект постановления правительства представят на общественное обсуждение. Эксперимент продлится три года.

В рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий российские врачи смогут полноценно оказывать дистанционные медицинские услуги, включая постановку диагноза без обязательной очной консультации.

Определены участники эксперимента — группа "Медси", медицинский онлайн-сервис "СберЗдоровье", цифровой сервис "Доктор рядом" и сеть клиник "Ниармедик". Другие игроки смогут присоединиться к программе при соответствии определенным условиям для участников. Все услуги будут предоставлены на коммерческой основе.

ЭПР в телемедицине даст возможность врачу поставить диагноз, назначить или скорректировать ранее назначенное лечение. Оказывать телемедицинскую помощь сможет не только тот врач, который принял пациента, но и другой специалист, уточняет гендиректор сервиса "Доктор рядом" Денис Швецов. Сейчас без очного приема это запрещено.

Директор по развитию "СберЗдоровье" Дмитрий Домарев рассказал, что до 50% обращений, с которыми пациент приходит на первичный очный прием, можно обработать удаленно — собрать анамнез, поставить предварительный диагноз, назначить лечение.

Телемедицинские услуги не могут быть оказаны для предрейсовых и периодических медицинских осмотров работников, которые проводятся для выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ.

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