МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Анонсируемое увеличение количества регулярных рейсов из России в Грецию и ряд других стран позволит нарастить туристический поток, иное дело — направления, либо не способные принять дополнительный турпоток, либо и вовсе пока не открывающиеся для туризма, заявили РИА Новости представители отрасли. Туроператоры уже начали формировать полетные программы на курорты Египта

Россия с 9 ноября увеличивает число авиарейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией и Францией, сообщили ранее журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также снимается ряд запретов на сообщение с некоторыми странами.

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что интерес для туризма представляют все страны. "Любое снятие общих ограничений и увеличения рейсов практически всегда — благо для туризма. Конечно, для таких стран, как Албания, Мальта, вся Европа и Греция в том числе это, в первую очередь, следующий сезон. Это дает надежду, что объемы увеличатся", — сказал он.

"Рост объемов авиаперевозки в Грецию положительным образом скажется на ситуации на рынке. Если авиакомпании-партнеры Tez Tour получат новые слоты, это позволит туроператору выйти в следующем году на планируемый объем турпотока", — в свою очередь добавили в туркомпании. В Tez Tour также отметили, что в завершающемся летнем сезоне это направление пользовалось очень высоким спросом у клиентов компании. "Однако этот спрос не мог быть в полной мере удовлетворен из-за ограничений по количеству разрешенных рейсов в страну", — пояснили в туроператоре.

Впрочем, не на всех направлениях туроператоры однозначно ожидают туристического всплеска. "Несмотря на решение об увеличении числа регулярных рейсов из России в Италию, Испанию, Францию, Германию и Венгрию, эти страны по-прежнему не принимают наших соотечественников в туристических целях", — предупредили в Tez Tour.

Более того, этот пессимизм справедлив и для чисто туристических направлений. "В случае с Мальдивами это может привести к увеличению частот рейсов, но сами Мальдивы не факт что смогут принять их все, потому что объемы слотов в аэропортах Мальдив и так находятся в перегруженном состоянии, а с учетом возвращения туристов из Англии и других стран Европы все приводит к тому, что слотов будет не хватать и емкости аэропорта будут ограничены", — заключил Мурадян.