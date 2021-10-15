МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Новым фактором повышения цен на товары может стать их регулирование со стороны государства, заявил в разговоре с URA.RU основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Россиян предупредили о подорожании одежды на 20-40%

По его мнению, такие меры могут обернуться еще большим ростом стоимости продуктов в России.

"У многих правительств возникает соблазн начать регулировать цены, регулировать отношения между хозяйствующими субъектами, но чаще всего это приводит к обратному эффекту", — отметил эксперт.

Федяков объяснил, что в этом случае цены могут пойти вниз на коротком промежутке времени, "убив инвестиционную привлекательность отрасли, убив предпринимательский потенциал работы в этой отрасли". "Но потом возникают проблемы со спадом производства, снижением предложения, неудовлетворенным спросом и еще большим витком роста цен, который неминуемо за этим приходит", — добавил он.

Собеседник агентства отметил, что в нынешних условиях есть предпосылки того, что государство начнет регулировать цены. "Мы видим, что идут дискуссии по поводу регулирования цен на социально-значимые товары, по поводу регулирования наценки на продукты питания. Это все предпосылки вмешательства, о которых я говорю, которые, скорее всего, будут иметь крайне негативный характер", — объяснил Федяков.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отметил, что регулирование цен не является рыночным методом. "В условиях рыночной экономики регулировать цены нерыночными методами абсолютно неправильно, нецелесообразно, и это можно только путем субсидирования выпадающих доходов у производителя. Либо нужно входить в эту цепочку взаимоотношений на как можно более раннем этапе", — сказал он.

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