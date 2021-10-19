Мишустин поручил подготовить предложения по мерам поддержки бизнеса
Премьер-министр РФ Мишустин поручил подготовить предложения по мерам поддержки бизнеса
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по мерам поддержки бизнеса, чтобы предприятия могли продолжать устойчивую работу.
"Прошу моего первого заместителя Андрея Белоусова и министра экономического развития Максима Решетникова оперативно подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса. Нужно помочь предприятиям продолжить устойчивую работу", — сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.