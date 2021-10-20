МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Двухнедельная пауза из-за нерабочих дней в России на фоне COVID обойдется бизнесу, примерно, в 60 миллиардов рублей, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова попросила президента РФ Владимира Путина ввести в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. При этом в некоторых регионах, где наиболее сложная ситуация с COVID, такие дни могут установить уже с 23 октября. Путин уже поддержал эти предложения. Путин поддержал предложение о нерабочих днях

"Введение ограничительных мер в отдельных регионах, в том числе введение QR-кодов, в том числе в Москве, сегодня есть достаточно точные оценки снижения оборотов и выручки у предприятий, которые попадают под основной удар, прежде всего оказывающих персональные услуги населению, такие как культура, спорт, гостиницы, общепит, бытовые услуги. В целом это сокращение составляет 25-30%, если говорить о падении кассовых оборотов в сутки", — сказал Белоусов на совещании президента России с членами правительства.

"В целом по стране, если эти данные распространить на страну, то эти потери оцениваются примерно в 4 миллиарда рублей в сутки, в расчете на двухнедельную паузу — это порядка 60 миллиардов рублей", — подытожил первый вице-премьер России.