МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами предусмотреть за счет бюджетов меры поддержки малого и среднего бизнеса, социально ориентированных НКО, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Путин подписал указ о нерабочих днях

Российский лидер подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

"Правительству РФ и высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ предусмотреть за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлением нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года", — говорится в указе.

Подчеркивается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.