МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Траты российских автомобилистов на парковку за год увеличились на 19% на фоне возвращения многих работников в офисы с удаленки, говорится в исследовании сервиса ЮMoney (входит в экосистему "Сбера"). Аналитики изучили платежи картами и через приложение сервиса с января по сентябрь 2020 и 2021 года. PwC выпустила прогноз по автомобилизации России

"Средний чек за парковку в этом году стал на 19% больше, чем в прошлом, и составил 225 рублей. Возможно, рост связан с тем, что в 2020 году многие автолюбители работали удаленно и пользовались платными парковками значительно меньше, чем в этом году", — рассказали авторы исследования.

При этом средний платеж за нарушение ПДД за год не изменился и составил 511 рублей, но штрафы стали платить чаще. Средний оборот на одного пользователя в месяц в этой категории вырос на 8,2% и составил 1004 рубля.

Средний чек на бензин в 2021 году в России вырос примерно на 10% по сравнению с прошлым годом и составил 1170 рублей. Среднемесячный оборот на одного пользователя увеличился на 13,8%, до 2772 рублей.

За техническое обслуживание и ремонт автомобиля россияне в этом году отдают в среднем по 4495 рублей — это на 10% больше, чем в 2020 году.

Средний чек на автозапчасти и аксессуары у российских автовладельцев составил в январе-сентябре 2021 года 2906 рублей, что на 13,4% больше, чем в этот же период в 2020 году.

За услуги шиномонтажа россияне в текущем году платили почти столько же, сколько и в прошлом — 3175 рублей. Средний чек за автомойку в 2021 году снизился на 35% и составил 197 рублей.

Читайте также:

Эксперты предупредили о риске возникновения дефицита зимнего дизтоплива