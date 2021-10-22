МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Россияне в ожидании предстоящих нерабочих дней решили закупить продуктов, электроники и одежды, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, подготовленном для РИА Новости. Ресторанный бизнес ожидает меры поддержки от властей Москвы

Аналитики проанализировали средние суммы онлайн-покупок в различных товарных категориях 19-20 октября и сравнили со средними суммами онлайн-покупок в соответствующий предыдущий период. Таким образом были определены отрасли, в которых сильнее всего вырос средний чек в онлайне на фоне объявления нерабочих дней и в ожидании новых ограничений.

"Сильнее всего, на 31% до 8 056 рублей, выросла средняя сумма онлайн-покупки продуктов питания и сопутствующих товаров. Что весьма логично: в период неопределенности и роста заболеваемости люди стараются запастись самым необходимым. На втором месте по росту среднего чека в онлайне выросли продажи детской одежды: средняя сумма онлайн-покупки выросла на 30% до 3 271 рубля", — подсчитали авторы исследования.

Такой рост, по-видимому, связан как с желанием совершить необходимые покупки заранее, так и с похолоданием, вынуждающим обновлять детский гардероб, предположили аналитики. При этом средняя сумма онлайн-покупки одежды для взрослых также выросла: на 17% до 8 546 рублей. "В целом, рост средней суммы онлайн-покупки одежды может свидетельствовать о том, что на период ограничений и высокой заболеваемости, многие стараются уехать за город или в курортные города, что вынуждает людей покупать необходимые для этого предметы одежды", — считают они.

На третьем месте по росту средней суммы покупки в онлайне оказались продажи косметики, в большинстве своем за счет роста продаж уходовой косметики в преддверии холодного сезона, а также массовых покупок санитайзеров и дезинфицирующих средств на фоне роста заболеваемости. Также на фоне новых ограничений и объявлении нерабочих дней, выросли средние суммы онлайн-покупки в таких отраслях как туристические путевки и авиабилеты (рост на 19% до 56 095 рублей), на 13% выросла средняя сумма покупки онлайн-бронирования загородных отелей. Люди хотят уехать от локдауна и активно планируют досуг и поездки.

"Новость о новых ограничениях и длинных выходных ожидаемо спровоцировала людей запасаться самым необходимым: продуктами, одеждой, средствами по уходу и дезинфицирующими средствами, что подтверждает рост средней суммы онлайн-покупок в этих отраслях. И, стараясь снизить количество контактов в сложной эпидемиологической обстановке, многие предпочитают совершать покупки онлайн",- отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.

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