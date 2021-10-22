МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Актер Алек Болдуин случайно ранил двоих человек на съемках фильма в США, женщина-оператор скончалась, режиссер находится в критическом состоянии, сообщает журнал Hollywood Reporter.

Съемки вестерна Rust ("Ржавчина") проходили в штате Нью-Мексико.

Инцидент произошел при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма Джоэл Соуса был ранен в ключицу, 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.

Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе подтвердил, что выстрел произвел именно Болдуин. Он также сообщил, что госпитализированный режиссер находится в критическом состоянии.

Болдуин выступает продюсером фильма и играет в нем главную роль. В отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.

Алек Болдуин, старший из актерской династии братьев Болдуинов, родился в 1958 году. Он известен по фильмам "Битлджус", "Тень", "Охота за "Красным Октябрем", "Авиатор", "Отступники" и другие. Он номинировался на премию "Оскар". Работа Болдуина в комедийном телесериале "Студия 30" принесла ему награды "Золотой глобус" и "Эмми".

В январе 2019 года актер признал свою вину в деле о драке за парковочное место. Суд приговорил его к штрафу и обязательному курсу занятий по управлению гневом.