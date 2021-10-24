МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. С наступлением холодного времени года водителям следует быть аккуратнее, особенно в первое время после осенних заморозков, и помнить, что сцепление с дорогой меняется вместе с погодными условиями, отметил в интервью радио Sputnik директор Национального общественного центра безопасности движения, председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Водителей предупредили, когда у авто могут внезапно отказать тормоза

"У вас уже не получится повернуть в том месте, где вы хотели, или остановиться так быстро, как это было летом, потому что сцепление с дорогой падает. Как только наступают первые заморозки, начинаются легкие ДТП: водители маневрируют, забывая, что автомобиль не может так быстро остановиться, как это было, допустим, месяц или неделю назад", – объяснил эксперт.

Он предупредил, что нужно быть внимательнее на дороге и "обозначать" себя для других автомобилистов.

"Вовремя показанный поворот, не резкое, а плавное торможение сберегут не только ваши нервы и ваш автомобиль, но и помогут окружающим, им будет легче ориентироваться на дороге", – сказал Канаев.

Кроме того, следует быть осторожнее на пешеходных переходах — это касается и водителей, и пешеходов.

"Когда снег, слякоть, точно так же, как и летом после дождя, на дороге скользко, свет бликует от дороги, и не всегда видно пешеходов. Водитель и пешеход должны быть внимательны. Всегда лучше снизить скорость, даже если вы не видите никого на пешеходном переходе", – посоветовал Канаев.

Также, по его словам, нужно подготовить сам автомобиль к холодам, чтобы состояние машины отвечало условиям зимней эксплуатации: проверить уровень всех жидкостей и вовремя сменить резину.

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