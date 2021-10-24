МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Самые безопасные пассажирские самолеты — Ил-96 и Ил-86, рассказали в беседе с URA.RU экс-президент Федерации любителей авиации, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский и заслуженный пилот России, командир воздушного судна Сергей Кругликов. Мантуров оценил состояние воздушных судов в регионах

"Ни разу не попадал в катастрофы, по-моему, Ил-96, в нем очень высокая степень безопасности, потому что, помимо электродистанционного управления, в нем сохранено и механическое. То есть даже при отказе систем автоматического управления ручное может работать чисто механически. Поэтому на самолетах с такой системой летают президенты. На Ил-96 летает президент РФ", — отметил Заболотский.

Он добавил, что надежность самолетов старой школы связана с особой технологией конструирования и многоэтапной проверкой. "Раньше были конструкторские бюро — Туполевское, Антоновское, Илюшенское, Микояна, Яковлева и так далее. Когда они вводили в строй первую серию до десяти машин, вперед выпускали лидировщиков (самолет, который постоянно работает в испытательном режиме и общий налет которого всегда больше налета любого из самолетов, работающих на пассажирских и грузовых рейсах, — это позволяет с высокой долей вероятности именно на нем раньше всего фиксировать недостатки, которые могут проявиться в ходе эксплуатации. — Прим. ред.), которые ловили все отказы, потому что неисправность может проявиться не в первых полетах, а в последующих. Сейчас эта система введения в строй самолетов нарушена", — объяснил Заболотский.

По мнению Кругликова, за всю историю его полетов лучше всего себя показал Ил-86. "Самый надежный — это Ил-86 и сделанный на его базе Ил-96, это продукт 80-х годов, в котором были учтены все недостатки, ранее выявленные в конструктивном плане, в материалах. На Ил-86 я пролетал лишь восемь из 49 лет, но у меня на нем не было ни одного отказа. Мне приходилось летать и на Ил-62, и на Ил-86, на самых распространенных иномарках, в том числе на Boeing 777, Boeing 767, а также А310, А330, и на них иногда случались какие-то приключения", — подчеркнул он.