МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе церемонии передачи 250 российских автобусов кооперативам Манагуа поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за помощь. Никарагуа зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

"Мы вместе, президент, в борьбе за мир и суверенитет", — сказал Ортега Путину, поблагодарив его за отправку машин для городского транспорта Манагуа.

По словам политика, до конца года на улицы столицы выйдут 550 новых российских автобусов, а их общее число достигнет 1,1 тысячи.

Активное сотрудничество России и Никарагуа началось в 2007 году в области сельского хозяйства, образования, науки и технологий, напомнил Ортега, отдельно остановившись на сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и российских вакцинах против COVID-19.

В качестве специальных гостей в мероприятии участвовали российский космонавт Федор Юрчюхин и президент Фонда Циолковского и глава Ракетно-космической корпорации Сергей Самбуров.