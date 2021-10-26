МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's запустила в России возможность оформления и оплаты заказа через мобильное приложение, говорится в сообщении компании. В Москве усилят проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита

"В мобильном приложении "Макдоналдс" появилась функция "Мобильный заказ", которая позволит оформить и оплатить заказ в приложении и забрать его любым удобным способом — на прилавке, за столиком в предприятии сети или в "МакАвто". Посетителям не придется оформлять заказ на кассе или в киоске самообслуживания, что особенно актуально в период временного закрытия залов", — сообщает сеть.

Пользователи приложения могут выбрать продукты из доступного меню и получить заказ в ресторане, который автоматически определится по геопозиции или (если определение геопозиции отключено) который можно выбрать вручную. Оплата заказа возможна с использованием банковской карты или через систему бесконтактных платежей (Apple Pay или Google Pay).

McDonald's указывает, что новая функция позволит значительно повысить скорость обслуживания. "Сегодня получить заказ с помощью мобильного приложения можно в большинстве предприятий "Макдоналдс". К концу 2021 года функционал будет доступен во всех предприятиях сети в России", — отмечается в релизе.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает более 800 ресторанов McDonald's в 61 регионе страны.