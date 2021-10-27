МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Правительство намерено расширить список отраслей, которым может быть оказана кредитная поддержка по антикризисной программе ФОТ 3.0. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с представителями малого и среднего бизнеса, передают "Известия". Банк России отметил рост кредитования

В список включены еще шесть бизнес-направлений: стоматология, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, дополнительное образование, ремонт, услуги по уходу за детьми.

В то же время в программе было сделано исключение — на помощь могут рассчитывать и крупные предприятия культуры и общественного питания.

По словам замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой, с учетом продления программы на год и расширения списка отраслей, в будущем году реализация программы потребует до 20 миллиардов рублей дополнительного финансирования.