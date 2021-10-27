МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", ожидает, что ее новый формат жестких дискаунтеров ("Чижик") выйдет на прибыльность после 2024 года, заявил главный финансовый директор X5 Всеволод Старухин. X5 планирует открыть более семи тысяч магазинов за три года

"Отдельно мы выделяем влияние нового для нас формата "Чижик", который должен стать прибыльным после 2024 года", — сказал Старухин в ходе "Дня инвестора" компании.

В конце сентября гендиректор "Чижика" Илья Якубсон в интервью РИА Новости сообщил, что сеть жестких дискаунтеров в течение ближайших трех лет планирует открыть порядка 3 тысяч магазинов в России.

"Открытие около 3 тысяч магазинов окажет отрицательное влияние на рентабельность в горизонте следующих трех лет порядка 80 базисных пунктов", — отметил финдиректор X5 в среду. Компания нацелена на повышение работы с капитальными затратами в своих зрелых бизнесах, что позволит высвободить капитал для инвестирования в новые направления.

В результате Х5 рассчитывает снизить CAPEX в относительном выражении до менее 4,5% от выручки (с учетом инвестиций в развитие жестких дискаунтеров) в 2024 году с прогнозируемых 4,7% по итогам 2021 года.

"С учетом роста онлайн-продаж и улучшения юнит-экономики, а также динамики развития формата "Чижик" мы видим целевой уровень рентабельности EBITDA в целом по Х5 в 2024 году выше 7%. Уже в 2021 году по результатам девяти месяцев мы показали, что можем поддержать высокий уровень эффективности, несмотря на структурные вызовы на рынке со стороны онлайн-игроков и жестких дискаунтеров", — сказал финдиректор компании.