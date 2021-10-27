МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", ожидает, что ее новый формат жестких дискаунтеров ("Чижик") выйдет на прибыльность после 2024 года, заявил главный финансовый директор X5 Всеволод Старухин.

" X5 Retail Group

X5 планирует открыть более семи тысяч магазинов за три года

"Отдельно мы выделяем влияние нового для нас формата "Чижик", который должен стать прибыльным после 2024 года", — сказал Старухин в ходе "Дня инвестора" компании.

В конце сентября гендиректор "Чижика" Илья Якубсон в интервью РИА Новости сообщил, что сеть жестких дискаунтеров в течение ближайших трех лет планирует открыть порядка 3 тысяч магазинов в России.

"Открытие около 3 тысяч магазинов окажет отрицательное влияние на рентабельность в горизонте следующих трех лет порядка 80 базисных пунктов", — отметил финдиректор X5 в среду. Компания нацелена на повышение работы с капитальными затратами в своих зрелых бизнесах, что позволит высвободить капитал для инвестирования в новые направления.

В результате Х5 рассчитывает снизить CAPEX в относительном выражении до менее 4,5% от выручки (с учетом инвестиций в развитие жестких дискаунтеров) в 2024 году с прогнозируемых 4,7% по итогам 2021 года.

"С учетом роста онлайн-продаж и улучшения юнит-экономики, а также динамики развития формата "Чижик" мы видим целевой уровень рентабельности EBITDA в целом по Х5 в 2024 году выше 7%. Уже в 2021 году по результатам девяти месяцев мы показали, что можем поддержать высокий уровень эффективности, несмотря на структурные вызовы на рынке со стороны онлайн-игроков и жестких дискаунтеров", — сказал финдиректор компании.