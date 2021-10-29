МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает ввести продовольственную помощь малоимущим в качестве одной из мер по борьбе с инфляцией, сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника, близких к министерству. Кудрин призвал бороться с высокой инфляцией в России

Российский премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина в середине октября заявил, что меры правительства по сдерживанию цен на продукты оказались эффективными, но нужен дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию в долгосрочной перспективе.

По утверждению газеты, Минэкономразвития сформулировало несколько ициатив для сводного с Минсельхозом и Минпромторгом доклада.

"Проработать запуск программы продовольственной помощи для малоимущих граждан, которая сократила бы негативное влияние роста цен на социально значимые товары российского производства", — приводят "Известия" одну из основных инициатив министерства.

Помимо продовольственной помощи, речь идет еще и о помощи аграриям, включении личных подсобных хозяйств в перечень получателей господдержки, развитии фермерских ярмарок выходного дня, компенсации бизнесу в сфере сельского хозяйства части затрат на модернизацию и других.

По данным газеты, сводный доклад упомянутые министерства должны направить в правительство к 1 ноября, но документ еще в процессе подготовки, поэтому не все инициативы могут в него войти.

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