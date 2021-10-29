МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Подавляющее число предприятий в Москве соблюдают ограничения по COVID-19 в нерабочие дни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". В России новый максимум смертей от COVID-19 - 1 163

"Мы видим, что подавляющее большинство предприятий чётко соблюдают нормы, установленные указом президента и решения городских властей и службы Роспотребнадзора. Это, конечно, радует и даёт надежду, что эти меры будут реально работать", — сказал Собянин.

Он отметил, что идут проверки по всем предприятиям, те, кто не соблюдает нормы, подвергаются административным штрафам.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно.