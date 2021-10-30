МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В России предложили прекратить прием учащихся в колледжи и техникумы по 43 специальностям, в том числе — парикмахер, рекламный агент, судовой повар, младшая медсестра по уходу за больными.

Первым внимание на предложение министерства просвещения, опубликованное на портале проектов нормативных актов, обратили в РБК. 

Принять эти меры предлагается, чтобы структура подготовки кадров соответствовала актуальным потребностям на рынке труда, считают авторы проекта.

В числе профессий, которые министерство предлагает упразднить в колледжах:

  • проходчик,
  • изготовитель железобетонных изделий,
  • рекламный агент,
  • электромонтажник авиационной техники,
  • контролер банка,
  • младшая медсестра по уходу за больными,
  • младший ветеринарный фельдшер,
  • судовой повар,
  • судовой бортпроводник,
  • парикмахер,
  • скорняк,
  • вышивальщица,
  • сборщик обуви,
  • слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования,
  • водитель городского электротранспорта и другие.

В тексте проекта говорится, что прием на обучение по этим специальностям прекратится с 31 декабря.

В пояснительной записке говорится, что это нужно "в целях приведения структуры подготовки кадров со средним профессиональным образованием в соответствие с актуальными потребностями на рынке труда, а также укрупнения профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций".