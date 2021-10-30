Министерство просвещения предложило прекратить прием в колледжи по 43 специальностям
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В России предложили прекратить прием учащихся в колледжи и техникумы по 43 специальностям, в том числе — парикмахер, рекламный агент, судовой повар, младшая медсестра по уходу за больными.
Первым внимание на предложение министерства просвещения, опубликованное на портале проектов нормативных актов, обратили в РБК.
Принять эти меры предлагается, чтобы структура подготовки кадров соответствовала актуальным потребностям на рынке труда, считают авторы проекта.
В числе профессий, которые министерство предлагает упразднить в колледжах:
- проходчик,
- изготовитель железобетонных изделий,
- рекламный агент,
- электромонтажник авиационной техники,
- контролер банка,
- младшая медсестра по уходу за больными,
- младший ветеринарный фельдшер,
- судовой повар,
- судовой бортпроводник,
- парикмахер,
- скорняк,
- вышивальщица,
- сборщик обуви,
- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования,
- водитель городского электротранспорта и другие.
В тексте проекта говорится, что прием на обучение по этим специальностям прекратится с 31 декабря.
В пояснительной записке говорится, что это нужно "в целях приведения структуры подготовки кадров со средним профессиональным образованием в соответствие с актуальными потребностями на рынке труда, а также укрупнения профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций".
https://1prime.ru/business/20211030/835077588.html