МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В России предложили прекратить прием учащихся в колледжи и техникумы по 43 специальностям, в том числе — парикмахер, рекламный агент, судовой повар, младшая медсестра по уходу за больными.

Первым внимание на предложение министерства просвещения, опубликованное на портале проектов нормативных актов, обратили в РБК.

Принять эти меры предлагается, чтобы структура подготовки кадров соответствовала актуальным потребностям на рынке труда, считают авторы проекта.

В числе профессий, которые министерство предлагает упразднить в колледжах:

проходчик,



изготовитель железобетонных изделий,



рекламный агент,



электромонтажник авиационной техники,



контролер банка,



младшая медсестра по уходу за больными,



младший ветеринарный фельдшер,



судовой повар,



судовой бортпроводник,



парикмахер,



скорняк,



вышивальщица,



сборщик обуви,



слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования,



водитель городского электротранспорта и другие.

В тексте проекта говорится, что прием на обучение по этим специальностям прекратится с 31 декабря.

В пояснительной записке говорится, что это нужно "в целях приведения структуры подготовки кадров со средним профессиональным образованием в соответствие с актуальными потребностями на рынке труда, а также укрупнения профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций".