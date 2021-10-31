КАЗАНЬ, 31 окт – ПРАЙМ. В одном из отелей египетской Хургады отравились несколько десятков российских туристов, в том числе детей, госпитализировано до 30 человек, сообщил РИА Новости житель Татарстана Азат Сабиров, у которого в этот город отправились на отдых родственники. Туроператоры рассказали о снижении стоимости туров в Египет

"Произошло массовое отравление граждан РФ, всех заболевших везут в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, теща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну – после обеда, на скорой привезли в госпиталь", — рассказал собеседник агентства.

По его информации, среди постояльцев отеля AMC Royal Hotel, которые почувствовали недомогание и были доставлены в клинику, — в основном дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать. Всего, по словам Сабирова, в больницу попали 20-30 человек. У всех отравившихся высокая температура, врачи ставят им капельницы.

Как сообщила РИА Новости его супруга, находящаяся в госпитале Елена Сергеева, она почувстовала себя плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Женщина обратилась по медполису в страховую компанию.

"Через час приехала скорая, забрала в госпиталь. В течение всего дня велись допросы полицией, судьей, мэром города. Вечером стало плохо ребенку. Привезли на скорой, обратились также по медицинскому полису. Больница переполнена только жителями нашего отеля, в основном все дети. Заносят на руках, у всех высокая температура, тошнота, рвота, диарея", — рассказала она.

По ее информации, местные власти планируют заводить уголовное дело на отель из-за антисанитарных условий.

Границы Египта для иностранных туристов сейчас открыты, из России восстановлено авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в страну без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о наличии прививок, имеющего QR-код.

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