МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Наказание за опасное вождение на дорогах войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, штраф за данное правонарушение составит три тысячи рублей, рассказала РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. Эксперт рассказал, как можно снизить стоимость ОСАГО

"Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП. Речь идет, к примеру, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее, когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем", — заявила она.

По ее словам, нарушение ПДД, выражающееся в опасном вождении, влечет в проекте нового кодекса наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей.

Сенатор отметила, что подобный стиль езды стал достаточно распространенным, особенно в крупных городах. Такая агрессивная езда зачастую является демонстративной, однако до сих пор может остаться безнаказанной, например, если "лихач" спровоцировал ДТП, но не стал его участником, напомнила она.

При этом, несмотря на то, что само понятие "опасная езда" было дано в постановлении правительства России в 2016 году, в административном законодательстве ответственность за него не определили. "Нарушителей наказывали, но не собственно за такой систематический стиль езды, а за те или иные нарушения ПДД, за элементы такого вождения – то же самое превышение скорости, несоблюдение дистанции и так далее", — отметила Рукавишникова.

Ожидается, что в случае принятия нового КоАП лихачей будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение, плюс к этому штрафом за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения, в том числе пешеходов.

"Автомобиль всегда является источником повышенной опасности, поэтому каждый, кто садится за руль, обязан уважать пешеходов и других участников движения", — подчеркнула сенатор.

Согласно постановлению правительства России, опасное вождение выражается в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, которое пользуется преимущественным правом движения; перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия; в несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; в несоблюдении бокового интервала; в резком торможении, если оно не требуется для предотвращения ДТП; в препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение или движение иных участников в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей; повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.

Читайте также:

Аналитики рассказали, как россияне выбирают новую машину