МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российским компаниям в первом полугодии 2021 года по итогам проверок доначислили 170,2 миллиарда рублей налогов и штрафов, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В России предложили значительно повысить штрафы для бизнеса

Аналитики отмечают, что во втором квартале 2020 года в качестве одной из антикризисных мер в связи с пандемией властями было принято решение отменить выездные налоговые проверки бизнеса, в результате чего общий размер налоговых доначислений, штрафов и пеней снизился до 13 миллиардов рублей. Однако после того как мораторий на проверки закончился, доначисления пошли вверх – в третьем квартале они составили 93,4 миллиарда рублей, в четвертом — 95,4 миллиарда.

"В 2021 году общий размер налоговых доначислений несколько снизился – до 80,7 миллиарда рублей в первом квартале и 89,5 миллиарда рублей во втором. То есть совокупно за полгода бизнес доплатил в казну 170,2 миллиарда рублей, из которых 112,4 миллиарда рублей – неуплаченные за предыдущие периоды налоги, а 57,9 миллиарда рублей – налоговые штрафы и пени", — говорится в исследовании.

Указывается, что большая часть налоговых доначислений в первой половине этого года приходилась на Москву, что связано с масштабом ее экономики. Там по итогам проверок предприятия обязали заплатить 35 миллиардов рублей, то есть пятую часть всех налоговых доначислений и штрафов по стране. Эксперт рассказал, как сэкономить на налоге на имущество

За столицей следуют Подмосковье (13,87 миллиарда рублей), Нижегородская область (6 миллиардов), Санкт-Петербург (5,43 миллиарда), Сахалинская область (4,45 миллиарда), Ставропольский край (4,3 миллиарда), Самарская область (3,2 миллиарда), Челябинская область (2,9 миллиарда), Кемеровская область (2,7 миллиарда), и Оренбургская область (2,5 миллиарда).

Меньше всего налоговых доначислений и штрафов в первом полугодии было выписано бизнесу в Еврейской автономной области (16,9 миллиона рублей), Тыве (30,8 миллиона), Марий-Эл (36,2 миллиона), Камчатском крае (45,5 миллиона), Чукотском автономном округе (57,1 миллиона), Хакасии (62,4 миллиона), Новгородской области (70,2 миллиона), Ингушетии (100,1 миллиона), Ивановской области (105,5 миллиона) и Адыгее (110 миллионов).

"В первом полугодии 2021 года ФНС на четверть сократила число выездных налоговых проверок бизнеса – до 3,37 тысячи по сравнению с 4,43 тысячи во втором полугодии 2020 года. В допандемийном 2019 году проверок также было больше. И вместе с тем в полтора раза по сравнению со вторым полугодием 2020 года, до 44,66 миллиона, возросло количество камеральных проверок, основанных на анализе налоговых деклараций и других документов. Цифровизация налогового администрирования позволяет ФНС снижать количество выездных проверок – инспекции получают все больше информации о бизнесе по электронным каналам и способны моделировать и выявлять факты ухода от налогов", – отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.