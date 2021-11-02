Бизнес-омбудсмен Титов предложил выдавать гранты пострадавшим от COVID крупным сетям общепита
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением включить крупные сети кафе и ресторанов, которых затронули ограничения из-за коронавируса, в программу субсидирования зарплат на период вынужденного закрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
"Чтобы избежать рисков массовой потери рабочих мест, Борис Титов предложил распространить на компании общепита, не входящие в реестр МСП (субъектов малого и среднего предпринимательства — ред.), не только возможности участия в программе льготного кредитования ФОТ 3.0, но и субсидирование зарплат на период вынужденного закрытия (зарплатные гранты), а также иные меры поддержки, если они будут приняты", — сообщили в пресс-службе.
Ключевым критерием должно выступать сокращение выручки компании за период новых ограничений более чем на 30% по сравнению с предыдущим кварталом. Бизнес-омбудсмен в письме отметил, что "новая волна ограничений, связанная с распространением COVID-19, и объявление нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приведут к существенному сокращению выручки предприятий общественного питания".
Титов назвал своевременным решение о предоставлении федеральных мер поддержки на время нерабочих дней, однако указал, что оно распространяется только на предприятия, включенные в реестр субъектов МСП.
Как отметил бизнес-омбудсмен, ограничения из-за коронавируса затрагивают и сетевые компании сферы общественного питания, которые не входят в данный реестр, но обеспечивают суммарно более 50 тысяч рабочих мест и более 40 миллиардов рублей налоговых отчислений. При этом работа в условиях ограничений "ставит их на грань несостоятельности".
Президент РФ Владимир Путин 20 октября поддержал предложение кабмина о введении с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней. В этих условиях правительство предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0) и осуществить прямые выплаты малому и среднему бизнесу в размере 1 МРОТ на одного сотрудника.
https://1prime.ru/business/20211102/835098166.html