МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением включить крупные сети кафе и ресторанов, которых затронули ограничения из-за коронавируса, в программу субсидирования зарплат на период вынужденного закрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Титов предложил поддержать бизнес вне реестра МСП

"Чтобы избежать рисков массовой потери рабочих мест, Борис Титов предложил распространить на компании общепита, не входящие в реестр МСП (субъектов малого и среднего предпринимательства — ред.), не только возможности участия в программе льготного кредитования ФОТ 3.0, но и субсидирование зарплат на период вынужденного закрытия (зарплатные гранты), а также иные меры поддержки, если они будут приняты", — сообщили в пресс-службе.

Ключевым критерием должно выступать сокращение выручки компании за период новых ограничений более чем на 30% по сравнению с предыдущим кварталом. Бизнес-омбудсмен в письме отметил, что "новая волна ограничений, связанная с распространением COVID-19, и объявление нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приведут к существенному сокращению выручки предприятий общественного питания".

Титов назвал своевременным решение о предоставлении федеральных мер поддержки на время нерабочих дней, однако указал, что оно распространяется только на предприятия, включенные в реестр субъектов МСП.

Как отметил бизнес-омбудсмен, ограничения из-за коронавируса затрагивают и сетевые компании сферы общественного питания, которые не входят в данный реестр, но обеспечивают суммарно более 50 тысяч рабочих мест и более 40 миллиардов рублей налоговых отчислений. При этом работа в условиях ограничений "ставит их на грань несостоятельности".

Президент РФ Владимир Путин 20 октября поддержал предложение кабмина о введении с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней. В этих условиях правительство предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0) и осуществить прямые выплаты малому и среднему бизнесу в размере 1 МРОТ на одного сотрудника.