МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Порядка 70 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Москве, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Около 70 воздушных судов", — сказал он, отвечая на вопрос о количестве ушедших на запасные аэродромы из-за тумана в столичном регионе самолетов.

Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщала утром Росавиация.

Также аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде принял направлявшиеся в Москву самолеты девяти авиакомпаний, вынужденных изменить маршрут из-за тумана, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, туман полностью рассеется к 21 часу.