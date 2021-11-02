МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Более 150 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — во вторник вечером на фоне тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 18.25 мск вторника, во "Внуково" 48 рейсов задержаны, девять отменены, в "Домодедово" — 61 рейс задержан, семь отменены, в "Шереметьево" — 17 рейсов задержаны, девять отменены.

Во вторник утром более 200 рейсов были отменены и задержаны в столичных аэропортах. По прогнозам синоптиков Росгидромета, туман с видимостью 200-700 метров ожидается до конца суток 2 ноября.

В понедельник вечером в пресс-службах воздушных гаваней РИА Новости говорили, что московские аэропорты в условиях тумана в столице и области работают штатно. Однако "Яндекс.Расписание" фиксировало задержки и отмены рейсов. По данным сервиса, на 22.45 мск понедельника их было уже более 50.