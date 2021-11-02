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2021
https://1prime.ru/business/20211102/835110738.html
Источник: в Москве 73 самолета ушли на запасные аэродромы
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Количество ушедших на запасные аэродромы из-за тумана в Москве и области самолетов достигло 73, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "На 17:00 73 рейса ушли на... ПРАЙМ, 02.11.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Количество ушедших на запасные аэродромы из-за тумана в Москве и области самолетов достигло 73, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"На 17:00 73 рейса ушли на запасной", — сказал собеседник агентства.
Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, полностью столица должна очиститься от тумана к 21 часу.