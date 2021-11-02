МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Количество ушедших на запасные аэродромы из-за тумана в Москве и области самолетов достигло 73, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"На 17:00 73 рейса ушли на запасной", — сказал собеседник агентства.

Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, полностью столица должна очиститься от тумана к 21 часу.