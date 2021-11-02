МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Шестнадцать из 33 самолетов, принятых запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в столицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. "Домодедово" планирует войти в расписание после тумана к утру

Ранее сообщалось, что аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде принял 33 самолета девяти авиакомпаний, направлявшихся в Москву, но вынужденных изменить маршрут из-за непогоды.

"Вылетели 16 из 33 самолетов, идёт регистрация ещё на три рейса", — сообщили агентству в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее в соцсетях были опубликованы многочисленные видео, снятые на мобильные телефоны в самолетах разных авиакомпаний, где пассажиры рассказывают о том, что их по 6-8 часов не выпускают из самолетов, которые стоят на взлетной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды.

Попавшие в здание аэропорта жалуются на тесноту и отсутствие удобств. Правительство Нижегородской области готово оказать помощь пассажирам, ожидающим вылета из аэропорта имени Чкалова и разместить людей в гостиницах.

Нижегородское региональное управление Роспотребнадзора сообщило о том, что готово оказать консультации и помощь в составлении претензий к автоперевозчику пассажирам самолетов, вынужденно севших в Нижнем Новгороде в связи с задержками рейсов из-за погодных условий в Москве.

Около 1,5 тысячи человек остаются в нижегородском аэропорту "Стригино", рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сейчас около 1,5 тысячи человек остается в аэропорту", — сказал Никитин в эфире телеканала "Россия 24".