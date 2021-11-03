МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Красноярского края в среду после перерыва вернется к рассмотрению иска Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей. "Норникель" намерен стать углеродно нейтральным ранее 2060 года

В начале августа арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в "Норникель") на 58,7 миллиарда рублей. Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов. Представитель "Норникеля" заявил, что компания считает иск завышенным. Первое судебное заседание прошло 3 сентября. В результате "Норникель" и Росрыболовство договорились провести переговоры о мировом соглашении по иску агентства на 58,7 миллиарда рублей к НТЭК.

По данным картотеки суда, рассмотрение иска назначено на 3 ноября на 10.00 (6.00 мск).

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.