МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Автолизинговая компания "Европлан" в январе-сентябре увеличила объём переданных в лизинг клиентам автотранспорта и техники на 87,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 127,5 миллиарда рублей с учетом НДС, сообщает пресс-служба компании. "Европлан" перенес IPO на 2022 год

"В течение первых девяти месяцев 2021 года лизинговая компания "Европлан" закупила и передала в лизинг российским предпринимателям автотранспорта и техники на общую сумму 127,5 миллиарда рублей (с НДС). Прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 87,5%. Число клиентов компании приближается к 120 тысячам", — говорится в релизе.

Созданная в 1999 году автолизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц. Инвестиционный холдинг SFI (ранее "Сафмар Финансовые инвестиции") является единственным акционером ЛК "Европлан".