МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) обратилась в Минпромторг с предложением расширить перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке, копия соответствующего письма имеется в распоряжении РИА Новости. ЦРПТ вложит миллиарды в проект по маркировке товаров

АКОРТ в своем предложении выделяет несколько групп товаров легкой промышленности для введения маркировки: в первую группу вошла, например, верхняя одежда из фетра и одежда из искусственного меха, во вторую группу — спортивные костюмы, свитеры, пуловеры, кардиганы, в третью — шали, шарфы, вуали, галстуки, шейные платки.

Согласно материалам объединения, запрет на оборот немаркированной продукции из первой группы предлагается ввести с 1 сентября 2022 года, второй группы — с 1 марта 2023 года, третьей — с 1 ноября 2022 года. Для маркировки остатков предполагается введение переходных периодов. В своем письме АКОРТ указывает, что многие производители, импортеры, а также компании розничной торговли являются мультитоварными.

"В ассортименте таких компаний присутствуют товары легкой промышленности, как подлежащие, так и не подлежащие обязательной маркировке. Таким образом, участники оборота товаров вынуждены организовывать свои процессы работы с маркированными и немаркированными товарами различным образом, что усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам", — добавляется в письме. Маркировка замедлила рост цен на молочную продукцию в России

Ассоциация обращает внимание и на другой момент: потребители, приобретающие товары, не могут визуально определить, относятся товары к перечню маркируемых или нет, в связи с чем формируют большое количество обращений о нарушении в случаях, когда фактического нарушения нет. "По этой же причине затрудняется работа федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю (надзору)", — указывает АКОРТ.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров — меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные молочные продукты и некоторые изделия легкой промышленности.