МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в октябре упали на 18,1% в годовом выражении, до 126,2 тысячи машин, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи новых легковых автомобилей в ЕC выросли с начала года

При этом за январь-октябрь продажи на российском авторынке выросли на 10,5% — до 1,3 миллиона машин.

"В октябре 2021 г. четвертый месяц подряд рынок продолжил снижаться. Было продано всего 126 204 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 18,1% меньше, чем в прошлом году. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей за период с января по октябрь 2021 года составили 1 313 579 штук, что на 10,5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года", — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.