ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — ПРАЙМ. Судно Rise Shine, севшее на мель в Приморье, перевозило товары народного потребления, среди них, по предварительной информации, автозапчасти, пылесосы, подгузники, сообщает Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ). Правительство России одобрило запуск беспилотных перевозок

В районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) с 14 членами экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Моряки эвакуированы, их разместят в гостинице.

"На борту теплохода Rise Shine, севшего на мель у берегов Находки (Приморский край), находятся 199 контейнеров с товарами народного потребления общей массой более 1,6 тысячи тонн. По предварительной информации, среди товаров: автозапчасти, фитинги, принтеры, пылесосы, подгузники, увлажнители воздуха и другие", — говорится в сообщении.

В ДВТУ уточняют, что контейнеровоз прибыл из Китая в порт Восточный 5 ноября. "В этот же день Находкинской таможней совершено таможенное оформление судна, после чего оно находилось на рейде в ожидании выгрузки товаров ", — уточняется в сообщении.

Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что причиной посадки на мель контейнеровоза Rise Shine вблизи Находки, по предварительным данным, стал обрыв якоря на стоянке судна в 200 метрах от берега из-за высокой волны.

Накануне циклон принёс в Приморье дожди и штормовой ветер, волны высотой 4-5 метров.