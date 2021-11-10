МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Рост популярности электромобилей в ближайшие 4-5 лет будет зависеть от совершенствования аккумуляторов, заявил в интервью РИА Новости главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation швейцарского банка Julius Baer Норберт Рюкер. АЕБ выступает за нулевые пошлины на ввоз электромобилей

"В следующие 4-5 лет многое будет зависеть от аккумуляторов, и мы уверены, что прогресс прошлых лет продолжится, увеличивая дальность действия и сокращая время зарядки, то есть еще больше повышая удобство. И новые платформы, широкий выбор на рынке приведет к снижению цен на них", — отметил он.

"Почему мы убеждены в том, что через 10-15-20 лет ситуация будет совсем другой? Потому что потребителям нравятся эти автомобили и потому что большинство крупнейших автопроизводителей инвестировали в специализированные платформы на электротяге, то есть автомобили, которые изначально проектируются электрическими, чтобы полностью использовать потенциал этой технологии", — добавил эксперт.

Он напомнил, что переход от двигателей внутреннего сгорания на электромобили начинался с личных автомобилей и затем очень скоро стал влиять на коммерческий транспорт, например, на грузовики. Рюкер указал, что именно грузовики раньше потребляли более 50% всей нефти. Они прошли эту точку, и переход к электромобилям уже стал сам по себе частью этой новой динамики на рынке энергоносителей.

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