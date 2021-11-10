МОСКВА, 10 ноя ПРАЙМ. Специалисты "Морспасслужбы" приступили к обследованию севшего на мель в Приморье контейнеровоза Rise Shine, к снятию судна с мели планируют привлечь спасательный буксир "Лазурит", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Таможня назвала товары, перевозимые севшим на мель в Приморье судном

В понедельник в районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) с 14 членами экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Моряки эвакуированы. По данным правительства региона, на судне находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего.

"Специалистами приморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" проводится обследование судна", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для оказания помощи по снятию с мели контейнеровоза планируют привлечь прибывший на место ЧП буксир "Лазурит". Всего к работам привлечены свыше 60 человек и 18 единиц техники.

Собеседник агентства отметил, что в соответствии с прогнозом, в среду высота волн в районе происшествия будет достигать 1,5-2 метров, а скорость ветра — до 15 метров в секунду.

Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что причиной посадки на мель, по предварительным данным, стал обрыв якоря на стоянке судна в 200 метрах от берега из-за высокой волны. На днях циклон принес в Приморье дожди и штормовой ветер, волны высотой четыре-пять метров.