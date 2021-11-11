МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Сочинский международный аэропорт впервые в своей истории обслужил более 10 миллионов человек с начала года, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".

"Аэропорт Сочи установил четвертый с начала года рекорд по пассажиропотоку. В разгар ноябрьских выходных воздушная гавань юга России впервые в своей истории преодолела 10-миллионный рубеж по числу пассажиров",- отмечается в сообщении.

Уже к концу октября аэропорт обслужил 9 миллионов 998 тысяч человек.

"Это на 77% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда пассажиропоток составил 5 миллионов 641 тысячу", — подчёркивается в сообщении.