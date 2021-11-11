МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Раздел по обеспечению жильем очередников в стратегии развития стройотрасли и ЖКХ до 2035 года, разработанной Минстроем России, содержит некорректные данные, при этом отсутствует понимание, как достичь поставленных целей, заявила в четверг на заседании Общественной палаты президент Института экономики города Надежда Косарева.

"Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан – очень слабый раздел, ни про что, ни о чем. И цифры все перепутаны. Уже сто раз в рабочем порядке обращала внимание Минстроя, что у вас перепутаны цифры, и всё равно они сохраняются. Написано, что у нас на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стоит 854 тысячи человек. Коллеги, это не так. На 1 января 2021 года 2 миллиона 181 тысяча семей – данные Росстата. Посмотрите, проверьте, исправьте", — сказала она.

Косарева предположила, что разработчики написали только о тех категориях граждан, которые находятся в зоне ответственности Минстроя. "Но это не вся страна", — подчеркнула она.

Также она обратила внимание, что в числе основных результатов по стратегическому развитию написано: "созданы условия для ускоренной ликвидации накопившейся очереди граждан и осуществлен переход на обеспечение жильем в плановом порядке". В то же время не обозначено ни одно мероприятие, направленное на достижение этой цели.

"Эта тема очень большая, очень сложная, очень социально-политически значимая, я всё понимаю. Но должны быть определены какие-то направления, новые крупные механизмы", — заключила Косарева.