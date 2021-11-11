МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Выручка ресторанов Москвы в результате введения QR-кодов для заведений общепита поначалу может сократиться на 40-50%, а в регионах падение может достигать 70%, сообщил РИА Новости управляющий партнер и гендиректор Ginza Project Moscow (рестораны Butler, Sixty и другие) Максим Ползиков.

В четверг оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России разрабатываются законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.

"Понятно, что сейчас у залов нет конкурентов в виде веранд, да и доля вакцинированных выросла. Тем не менее, я считаю, что посещаемость, а значит, и выручка столичных ресторанов может уменьшиться на 40-50%. Отдельный разговор про регионы, где активность вакцинации ниже, чем в столице, а значит, и доля людей с кодами ниже", — сказал Ползиков.

"В регионах падение может достигать 70% и стать критичным. Но это все — оценки первого времени. Как будет меняться ситуация со временем — зависит от того, насколько люди примут такие правила, насколько четко будет работать вся система, и как власти на этот раз справятся со стимуляцией массовой вакцинации. Мы тут можем только надеяться", — добавил собеседник агентства.

Он указал, что летом, когда QR-коды вводили в Москве для залов ресторанов, заведения без веранд потеряли до 90% посетителей и, соответственно, выручки. "Это было ужасно, и очень тяжело даже эмоционально: многие гости крайне негативно реагировали на требование показать QR-код и паспорт", — вспоминает ресторатор.

"Мы готовы работать в разных условиях, и с необходимостью QR-кодов тоже. Вопрос в том, готовы ли гости продолжать ходить в рестораны с такими условиями? Непонятно, как будет работать вся эта система, насколько люди будут готовы к постоянным проверкам, не будет ли это отпугивать даже тех, у кого QR-коды есть", — добавил Ползиков.