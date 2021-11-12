МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в пятницу полностью приостановил производство в связи с отсутствием электронных компонентов, сообщает "Автостат".

"АвтоВАЗ" полностью приостановил производство. "АвтоВАЗ" в связи с отсутствием электронных компонентов сегодня, 12 ноября, приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти", — говорится в сообщении.

На странице профсоюза "АвтоВАЗа" "ВКонтакте" эта информация также подтверждается.