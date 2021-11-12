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"АвтоВАЗ" полностью приостановил производство в пятницу
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"АвтоВАЗ" в пятницу полностью приостановил производство в связи с отсутствием электронных компонентов, сообщает "Автостат". "АвтоВАЗ" полностью приостановил производство... ПРАЙМ, 12.11.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в пятницу полностью приостановил производство в связи с отсутствием электронных компонентов, сообщает "Автостат".
"АвтоВАЗ" полностью приостановил производство. "АвтоВАЗ" в связи с отсутствием электронных компонентов сегодня, 12 ноября, приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти", — говорится в сообщении.
На странице профсоюза "АвтоВАЗа" "ВКонтакте" эта информация также подтверждается.