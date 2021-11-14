МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Подготовка автомобиля к зиме — крайне важный и ответственный процесс не только с точки зрения исправного технического состояния, но и с точки зрения безопасности, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Основной объем работ лучше проводить в сервисном центре, но есть и то, что вполне по плечу самим автолюбителям.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

"Накануне наступления холодов автовладельцам на сервисе, кроме, конечно же, перехода на зимние шины, необходимо осуществить комплексную диагностику автомобиля и проконтролировать основные узлы, систему отопления и климат-контроля", — настаивает директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников. Чтобы стекла не потели. Как правильно включать печку в машине

По его словам, стоит обязательно проверить состояние аккумуляторной батареи, тормозной системы, ходовой части и подвески, а также уровней и качества эксплуатационных жидкостей.

Кроме того, важно детально осмотреть поверхность кузова на наличие повреждений. Если на покрытии найдутся какие-либо дефекты, Епанешников рекомендует их устранить, потому что "даже в незначительном, но глубоком сколе в зимнее время под влиянием реагентов может образоваться коррозия".

Вместе с этим, необходимо обеспечить машине дополнительную защиту от воздействия антигололедных веществ — в этом помогут специальные покрытия, пленки, дополнительные подкрылки, чтобы арки крыла не контактировали с внешней средой.

"Необходимо особенно тщательно защитить днище автомобиля с помощью антикоррозийного и антигравийного покрытия, что дополнительно увеличит шумоизоляцию", — полагает он.

Также для защиты от реагентов внешней поверхности кузова сегодня существует множество составов, например, "жидкое стекло".

К началу зимы желательно приурочить смену моторного масла, считает автомобильный эксперт Егор Васильев. Поскольку в условиях низких температур при запуске двигатель в большей степени испытывает масляное голодание, пакет присадок "свежего масла" будет весьма кстати.

При этом желательно проверить как герметичность системы охлаждения, так и системы смазки, ведь с понижением температур, например, сальники могут начать активно течь.

СДЕЛАЙ САМ

Самостоятельно, вне сервисного центра, автовладелец может, например, залить незамерзающую жидкость, проверить давление в колесах, обработать стекла антидождем, залить в бак присадку, препятствующую загустеванию дизельного топлива. Остальные работы лучше доверять профессионалам, считает Епанешников. СМИ узнали о планах ввести новые штрафы за повторные нарушения ПДД

По мнению руководителя сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Ильи Иванского, также самостоятельно можно провести смену стеклоомывающей жидкости на незамерзающую, обработать лобовое стекло от обледенения, промыть все замки и смазать их — это поможет предотвратить замерзание. По той же причине стоит смазать уплотнительные резинки на дверях силиконом.

"После того, как вы залили в бачок стеклоомывателя незамерзающую жидкость, нужно включить омыватель, чтобы выгнать из форсунок воду. Иначе, даже при наличии незамерзайки в бачке форсунки все равно замерзнут", — продолжает Васильев.

Конечно, необходимо установить новые щетки стеклоочистителей. Поскольку в условиях зимы старые, скорее всего, не будут эффективно очищать стекло.

Также, если у вас есть салонный фильтр, желательно его заменить. Это избавит вас от проблем с запотеванием стёкол. Стоит также помыть стекла автомобиля изнутри — грязные стекла в большей степени подвержены замерзанию. И лучше всего, чтобы бак вашего автомобиля был залит полностью. Это снизит вероятность появления конденсата воды в бензине. Водителей предупредили, за какие предметы в машине могут оштрафовать

Автомобилист также может сам посмотреть по истории, как давно меняли жидкости, особенно антифриз. Если больше трёх лет назад — стоит заменить его или померить температуру замерзания. Она должна соответствовать региону: если в вашем регионе бывает мороз —35 по Цельсию, то температура замерзания не должна быть меньше этого показателя, поясняет Иванский.

Васильев советует не экономить на антифризе: "В условиях низких температур возможны проблемы с замерзанием некачественного антифриза и с локальным перегревом двигателя".

Ворсовые коврики в салоне эксперты советуют заменить на резиновые с высоким бортиком, а клеммы аккумулятора снять, очистить, смазать и затянуть.

А вот проводить самостоятельную замену моторного масла, свечей зажигания, тормозных дисков, а также проверять тормозную систему эксперты не рекомендуют. "Лучше всего обратиться на сервис за полной диагностикой автомобиля — так можно будет понять все неисправности, даже те, которые не входят в чек-лист работ по подготовке к зиме", — заключил Иванский.