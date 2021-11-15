МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Скорость движения автомобилей в городах России необходимо снизить, заявил URA.RU директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики", председатель Общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин. "Дело не в марке". Какие авто самые опасные при аварии

Он напомнил, что в городах России допустимая скорость 60 километров в час и "самый большой в мире" нештрафуемый порог, на которой можно превысить эту скорость, 20 километров в час.

"Такого нет нигде. 80 километров в час — это хорошая скорость на дорогах высшей технической категории, где нет тротуаров и пешеходов. Там скорость может быть высокой, и 120 и 140 километров в час, это не страшит. В городе же вокруг люди ходят, общественный транспорт. Дорога не ограничена от общегородской среды. Это неправильно", — подчеркнул Блинкин.

Эксперт высказался о возможности снижения скорости в зависимости от погодных условий. "Мы пытались сделать дороги с переменными знаками. Есть датчики погодных условий и значения меняются в зависимости от информации. Это задача не сложная, при нынешних условиях. Но инженерное оборудование дорогое, а знаки с переменной информацией — это очень дорогая игрушка, но полезная", — отметил он.

По мнению Блинкина, в целом большинство водителей и без подсказок реагирует на изменения погодных условий.